Au mai rămas câteva săptămâni până când o să plătim prețuri record pentru a putea să ne încălzim locuințele. Exact când consumul energetic crește din cauza temperaturilor scăzute de afară, cota de TVA pentru energia termică crește și ea de la 5% la 11%.

Din noiembrie situație pare îngrijorătoare, asta deși statul oferă ajutoare pentru cei vulnerabili. Problema este că mulți nu știu cum pot obține voucherele.

Datele sunt îngrijorătoare. De luna viitoare pentru o garsonieră am putea plăti 160 de lei, pentru un aparatament cu 2 camere peste 230 lei, iar pentru unul cu 3 camere aproape 300 de lei.

În plină criză bugetară, statul a eșuat. Banii din TVA, puși la socoteală pentru bugetul pe 2025, nu există!

În acest context statul vine cu ajutoare infime pentru plata facturilor la căldură, gaze și electricitate, însă oamenii trebuie să respecte reguli de care nu știau.

Oamenii trebuie să depună și o cerere însă din cei 3 milioane de romani care ar putea beneficia de aceste vouchere, un număr foarte mic de personae a depus cererile.

Consumatorii vulnerabili, definiți printr-un act normativ adoptat pe 27 iunie, pot primi lunar un ajutor, constând în vouchere energetice de 50 de lei lunar, care pot fi folosite exclusiv pentru plata facturilor la energie electrică, până pe 31 martie 2026, când expiră schema de plafonare a prețurilor și la gaze naturale.

„Voucherele energetice vor avea o valoare de 50 de lei, iar accesarea lor va fi simplă, printr-o aplicație online dezvoltată de către STS. Autoritățile locale și Poșta Română vor oferi asistență pentru românii care nu pot folosi instrumente digitale”, a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei, după aprobarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situația de sărăcie energetică, act normativ inițiat de Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Cine sunt românii care ar putea plăti sub 1 leu pe kilowatt la factura de curent. Anunțul ministrului Energiei