Senatorii și deputații vor încasa cu 10% mai puțin din sumele forfetare pe care le primesc lunar pentru funcționarea cabinetelor parlamentare și plata angajaților. Reducerea este prezentată drept un efort de austeritate, însă impactul real asupra veniturilor aleșilor este minimal, măsura având mai degrabă valoarea unui gest simbolic.

După aplicarea reducerii, fiecare parlamentar va dispune de aproximativ 32.000 de lei pe lună, echivalentul a peste 6.000 de euro. Chiar și diminuată, suma depășește pragul de 30.000 de lei, bani destinați cheltuielilor administrative, chirii, utilități și salariile angajaților din teritoriu.

Contextul majorării din 2023

Decizia actuală nu anulează creșterea consistentă votată de parlamentari la începutul anului 2023. Atunci, suma forfetară a fost majorată cu 7.500 de lei, de la circa 28.000 de lei la 35.500 de lei lunar. Reducerea de acum îi lasă pe aleși cu sume mai mari decât cele primite înainte de acea majorare, diminuarea fiind doar parțială.

Buget separat de indemnizație

Fondurile forfetare nu fac parte din salariul parlamentarilor, ci reprezintă un buget distinct pentru activitatea cabinetelor. Din acești bani sunt acoperite cheltuieli administrative și costurile cu personalul. Indemnizația de bază a unui parlamentar este în prezent de aproximativ 11.000 de lei net, sumă care poate crește în funcție de funcțiile deținute în Parlament, precum președinte de comisie, chestor sau lider de grup.

Alte beneficii financiare

Pe lângă salariu și suma forfetară, senatorii și deputații beneficiază de decontarea cheltuielilor de cazare în București, dacă nu au domiciliul în Capitală sau în județul Ilfov, atunci când participă la lucrările Parlamentului.

Reducere simbolică

Deși reducerea de 10% este prezentată ca un semnal de responsabilitate bugetară, calculele arată că parlamentarii rămân cu peste 6.000 de euro lunar doar pentru cheltuielile de cabinet, la care se adaugă salarii, sporuri și decontări. Pierderea este mai degrabă formală, confortul financiar al aleșilor fiind menținut.

