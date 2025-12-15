Un calcul corect ajută utilizatorii să evite facturile neașteptat de mari și să aleagă eficient modul în care folosesc aparatul, potrivit realitatea.net.
De la ce pornim: puterea aparatului și prețul energiei
Orice estimare de consum pornește de la două date simple:
– puterea caloriferului, exprimată în wați
– prețul energiei electrice, plătit de utilizator
Majoritatea dispozitivelor din locuințele românilor au o putere cuprinsă între 1000 și 2000 W. Pentru exemplele de mai jos este utilizat un model des întâlnit: 1500 W, echivalent cu 1,5 kW.
În privința prețului energiei electrice, am folosit un tarif mediu de 0,9 lei/kWh, valoare orientativă, care poate crește sau scădea în funcție de furnizor și contract.
Formula de calcul – simplă și universală
Pentru a afla consumul, se folosește formula standard:
Consum (kWh) = Putere (kW) × Timp (ore)
Cost (lei) = Consum × Preț pe kWh
Această formulă se aplică oricărui model, indiferent de brand sau tehnologie.
Cât consumă un calorifer electric de 1500 W în 2025
1 oră de funcționare
Consum: 1,5 kWh
Cost: 1,35 lei
8 ore (durata unei nopți sau zi de lucru)
Consum: 12 kWh
Cost: 10,8 lei
24 ore
Consum: 36 kWh
Cost: 32,4 lei
30 zile (funcționare neîntreruptă)
Consum total: 1080 kWh
Cost: 972 lei
Aceste valori sunt estimări pentru funcționare continuă – o situație rar întâlnită în utilizarea reală.
Consum în condiții reale: termostatul schimbă totul
Caloriferele moderne nu funcționează non-stop. Termostatul pornește și oprește aparatul în funcție de temperatura camerei.
Într-o locuință izolată moderat, timpul efectiv de funcționare este adesea de 50–70% dintr-o zi. Un scenariu realist este un ciclu de 60%.
În acest caz:
Ore reale de funcționare/zi: 14,4 ore
Consum zilnic: 21,6 kWh
Cost/zi: 19,44 lei
Cost/lună (30 zile): aprox. 583 lei
Aceasta este o estimare mult mai apropiată de realitate pentru încălzirea unei camere de dimensiuni medii.
Ce influențează consumul unui calorifer electric în 2025
Mai mulți factori pot reduce sau crește consumul:
Izolația locuinței
O cameră prost izolată poate dubla timpul de funcționare al caloriferului.
Puterea aparatului
Un calorifer mult prea puternic pentru o cameră mică va consuma inutil.
Setarea termostatului
O scădere de doar 2°C reduce consumul cu 10–15%.
Tehnologia aparatului
Modelele noi distribuie căldura mai eficient și mențin temperatura fără consum excesiv.
În 2025, caloriferul electric rămâne o soluție practică și ușor de controlat, însă costurile reale depind în mare măsură de frecvența de utilizare și de modul în care funcționează termostatul.
Un utilizator care încălzește zilnic o singură cameră se poate aștepta la un cost mediu de 580–600 lei pe lună, în condiții normale de utilizare.