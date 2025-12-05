Românii se pregătesc pentru Crăciun, iar listele de cumpărături sunt deja în lucru. Friptura, sarmalele, salata de boeuf și cozonacul rămân nelipsite. Întrebarea principală este legată de bugetul necesar pentru masa festivă.

Pentru o familie cu copii, cheltuielile pentru masa completă de Crăciun se situează între 440 și 560 de lei. Diferențele apar în funcție de ingredientele alese și de cantitățile folosite.

Friptura de porc

Carnea de porc este baza multor preparate. Prețurile variază între 25 și 30 de lei pe kilogram. Ceafa poate ajunge la 35 de lei, iar pulpa dezosată sau cotletul depășesc 40 de lei pe kilogram. Prin urmare, doar pentru friptura de Crăciun, o familie se vede nevoită să scoată din buzunar între 110 și 150 de lei.

Salata de boeuf

Salata de boeuf este nelipsită de pe mesele românilor. Cartofii costă 4–5 lei pe kilogram, morcovii 5–7 lei, iar mazărea congelată 10–14 lei pentru o pungă de 400–500 grame. Carnea de vită se vinde între 35 și 55 de lei pe kilogram. Murăturile ajung la 15 lei borcanul. Pregătirea salatei pentru 4–6 porții presupune un buget între 45 și 70 de lei.

Piftia

Picioarele de porc, ingredientul principal pentru piftie, costă între 10 și 14 lei pe kilogram. Pentru 6–8 porții sunt necesare cel puțin două kilograme. Usturoiul, morcovii, ceapa și condimentele ridică totalul la 35–45 de lei.

Sarmalele

Carnea tocată de porc costă între 28 și 32 de lei pe kilogram. Varza murată se vinde cu 6–8 lei pe kilogram, iar o căpățână mare ajunge la 12–15 lei. Pentru o oală de 40–50 de sarmale, costurile variază între 85 și 110 lei.

Cozonacul

Pentru un cozonac mare, făina costă 4–6 lei pe kilogram. Zahărul se vinde cu 5–6 lei, iar laptele ajunge la 6–8 lei pe litru. Sunt necesare 6–8 ouă, la prețuri de 10–12 lei. Umpluturile, precum nuca, cacao sau stafidele, adaugă 35–45 de lei. În total, un cozonac făcut acasă ajunge între 45 și 70 de lei.

Băuturile

Vinul, țuica și băuturile răcoritoare completează masa. Costurile variază între 40 și 120 de lei, în funcție de preferințele fiecărei familii.