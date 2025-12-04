Cartea „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială”, semnată de Daria Gușă, a fost lansată oficial în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, desfășurat la Romexpo. Evenimentul a reunit personalități importante din viața publică și politică, printre care fostul ministru de externe Adrian Severin, analistul politic H.D. Hartmann și fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă.

Într-un context internațional tot mai dinamic și imprevizibil, cartea își propune să ofere cititorilor o imagine clară asupra transformărilor majore din geopolitica ultimilor ani. Autoarea pornește de la ideea că lumea traversează o schimbare de paradigmă, trecând de la o ordine dominată de o singură superputere la una multipolară, în care mai multe state își dispută influența globală.

„Am scris această carte pentru că am observat că ordinea mondială se schimbă. Trecem de la o eră dominată de Statele Unite la o eră multipolară, în care apar noi puteri. De aici pornește și întrebarea principală: care este, astăzi, cea mai mare putere a lumii – SUA, China sau Rusia?”, a declarat Daria Gușă în cadrul lansării.

Un element de originalitate al volumului îl reprezintă modul inedit în care autoarea măsoară puterea geopolitică. În carte este propus un „barometru” care analizează influența statelor nu doar prin prisma forței militare, ci și a celei economice, tehnologice și a controlului asupra resurselor.

„Această carte creează un barometru și un mod prin care putem spune cu adevărat care este cea mai mare putere geopolitică în secolul XXI. Am inventat un mod inedit de a înțelege puterea geopolitică. La finalul cărții discut și despre România și rolul ei în acest context. Este o carte destinată și celor care nu urmăresc foarte detaliat politica internațională, dar care vor să aibă o imagine cât mai cuprinzătoare asupra momentului actual”, a mai precizat autoarea.

Volumul cuprinde o analiză a celor mai importante evenimente recente din politica externă și urmărește să ofere cititorilor cheia necesară pentru a înțelege mecanismele reale prin care se exercită puterea în lumea contemporană.

„Cei care urmăresc știrile internaționale vor înțelege, după ce citesc cartea, cum se poartă cu adevărat lupta geopolitică – nu doar prin conflicte militare, ci și prin conflicte economice, tehnologice bazate pe resusrse. Oricine o va deschide va afla ceva nou, chiar și cei care sunt deja experți”, a subliniat Daria Gușă.

Prin tema abordată și prin modul de analiză propus, „Barometrul Puterii Geopolitice și Noua Ordine Mondială” se anunță a fi o lectură relevantă pentru toți cei interesați de viitorul relațiilor internaționale și de locul României în noua arhitectură globală.