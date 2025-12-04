Pe fondul pregătirilor pentru perioada sărbătorilor, care aduce un volum mare de activități, piața muncii înregistrează un record: peste 22.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatori pe platforme de recrutare în decursul ultimei luni, arătând nevoia de extindere a echipelor.

Bucureștiul rămâne centrul pieței muncii, cu cele mai multe poziții disponibile în acest moment, respectiv 11.000. Domeniile cu cea mai mare nevoie de candidați sunt call-center/BPO, retail, servicii, industria alimentară, turism și transport/logistică. Cei mai căutați sunt candidații din categoriile entry-level (0-2 ani de experiență) și cei fără niciun fel de experiență, urmați de segmentul mid-level (2-5 ani de experiență).

De ce nu se schimbă des cei din funcțiile de conducere

Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs, explică faptul că nu apar la fel de multe poziții pentru manageri sau seniori deoarece aceștia au o rată de fluctuație mai scăzută, fiind „mult mai stabili la job decât alte categorii de candidați”.

Pe locul al doilea ca activitate de angajare se află Cluj-Napoca, cu 3.500 de locuri de muncă scoase în piață. Aici, cele mai multe cereri sunt în retail, industria alimentară, servicii, transport/logistică, turism și call-center/BPO, angajatorii căutând tot candidați cu nivel minimal de experiență sau chiar fără experiență. Un număr aproape similar de locuri de muncă sunt disponibile și în Brașov, unde recrutările se axează pe industria alimentară, servicii, turism, retail și call-center/BPO.

Un alt centru important de recrutări este Iașiul, cu 2.800 de locuri de muncă în domenii precum servicii, industria alimentară, call-center/BPO, transport/logistică, turism și retail. De asemenea, peste 2.000 de joburi sunt deschise în Ilfov, Constanța și Timișoara. La polul opus se află județe precum Mehedinți, Vrancea, Covasna, Caraș-Severin sau Teleorman, unde oferta de locuri de muncă este limitată la doar câteva sute.

Marile centre urbane atrag majoritatea joburilor pentru candidații cu studii superioare

Roxana Drăghici subliniază că marile centre urbane (București, Cluj, Timiș, Iași) atrag majoritatea joburilor „white collar” (pentru candidații cu studii superioare) în domenii precum IT, call-center sau financiar-bancar, în timp ce județele industriale (Brașov, Sibiu, Prahova) au o pondere mare de locuri de muncă în inginerie și producție. Județele turistice (Brașov, Constanța) au o ofertă constantă în HoReCa, iar Ilfovul și zonele limitrofe sunt motoare pentru transport și logistică.

În ceea ce privește munca de la distanță, numărul de poziții remote deschise este de aproximativ 800, ceea ce confirmă faptul că angajatorii încep să se desprindă tot mai mult de munca de acasă și solicită reîntoarcerea angajaților la birou.