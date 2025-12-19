Televiziunea Poporului a fost din nou în stradă, alături de românii care se simt abandonați de autorități. Caravana „Eu sunt Anca” a ajuns la Piața Crângași, unde realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, a stat de vorbă cu oameni simpli, afectați direct de scumpiri, taxe și lipsa de sprijin din partea statului.

Vânzătorii din piață spun că abia mai supraviețuiesc. „Jumătate din marfă o aruncăm, nu mai vine nimeni la noi. Cred că guvernanții vor să rămânem chiriași, să ne ia 80% impozit”, a mărturisit o vânzătoare. Alții au arătat piața aproape goală și au cerut demisii, acuzând politicile care au dus la sărăcirea populației.

Pensionarii vorbesc despre facturi imposibil de plătit și despre copii plecați în străinătate. „Am pensie de 1.285 de lei, soțul 2.500. Nu facem altceva decât să plătim facturi. Copiii mei sunt plecați. Cum credeți că ne simțim?”, a spus o femeie, cu emoție.

Anca Alexandrescu a transmis că rolul caravanei este de a reda vocea celor ignorați: „Cu 100 de lei nu trăiești nici două zile. Țara este condusă de oameni care nu au legătură cu realitatea. Nu mai e campanie electorală, dar le-am promis oamenilor că mă întorc printre ei. Voi fi cel puțin o dată pe săptămână alături de români, în toată țara”.

La întâlnire au fost exprimate și mesaje dure la adresa guvernanților, acuzați că taie de la cei mai vulnerabili – pensionari, veterani, persoane cu dizabilități – în timp ce cer sacrificii pentru alte priorități. Oamenii au cerut respect, rușine pentru cei de la putere și soluții reale pentru traiul de zi cu zi.

Caravana „Eu sunt Anca” continuă, cu promisiunea de a aduce în prim-plan vocea străzii și problemele reale ale României uitate de politicieni.

Sursa: Vox Publica