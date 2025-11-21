Mulți șoferi cred că există o dată clar stabilită pentru montarea anvelopelor de iarnă, însă legislația românească nu impune un termen fix. Legea prevede că trecerea la cauciucurile de iarnă este obligatorie doar atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de luna în care ne aflăm.

Când devin obligatorii anvelopele de iarnă în 2025 și ce amenzi riști dacă nu le ai montate

Conform OG 5/2011, șoferii sunt obligați să utilizeze anvelope marcate M+S doar în condiții de drum specifice iernii. În lipsa acestora, chiar și în plină iarnă, utilizarea cauciucurilor de vară nu este sancționată. Totuși, dacă ești surprins circulând pe un drum alunecos fără anvelope adecvate, riști amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor atunci când temperaturile scad constant sub 7°C, deoarece cauciucurile de vară își pierd elasticitatea și aderența, crescând riscul de accidente. De regulă, această tranziție are loc în lunile octombrie–noiembrie, pentru a evita aglomerația din service-uri și pentru a te asigura că ești pregătit pentru vremea rece.

Potrivit Art. 102 alin. 6.1 din Legea 195/2002, circulația pe drumuri acoperite cu gheață, zăpadă sau polei fără anvelope de iarnă constituie contravenție, fiind sancționată cu amenzi din clasa a IV-a.

În 2025, sancțiunea este cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă, ceea ce înseamnă o valoare între 1.822,5 lei și 4.050 lei. Pe lângă costurile ridicate, șoferii pot rămâne și fără certificatul de înmatriculare până la remedierea situației.

Sursa: Realitatea Financiara