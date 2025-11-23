Realitatea PLUS face apel la instituțiile statului să verifice sumele cheltuite de partide în campaniile electorale și modul în care sunt acordate subvențiile de la buget. Totul vine după ce Realitatea a fost acuzată că ar fi încasat bani ilegal de la partidul AUR pentru a-i face campanie lui George Simion. Însă datele publice arată contrariul: AUR se află abia pe locul al patrulea în ceea ce privește valoarea subvenției, iar comparativ cu USR, PSD și PNL, Alianța pentru Unirea Românilor a cheltuit cel mai puțin pentru presă în anul 2024.

Astfel, imediat după anularea alegerilor guvernul a adoptat o ordonanță de urgență și a decis virarea banilor cheltuiți în campanie. PSD a primit cei mai mulți bani, peste 56 de milioane de lei, pentru campania lui Marcel Ciolacu.

SUME RETURNATE CĂTRE PARTIDE DUPĂ ANULAREA ALEGERILOR

PSD (Campania lui Marcel Ciolacu) 56,5 milioane de lei

PNL (Campania lui Nicolae Ciucă) 17,6 milioane de lei

USR (Campania Elenei Lasconi) 16,5 milioane de lei

Mircea Geoană, candidat independent 9 milioane de lei

AUR (Campania lui George Simion) 6,7 milioane de lei

sursă: Expert Forum

SUBVENȚIILE PRIMITE DE PARTIDE ÎN 2024

Partidul Social Democrat – 152,9, milioane de lei

Partidul Național Liberal – 122 milioane de lei

Uniunea Salvați România – 65 milioane de lei

Alianța pentru Unirea Românilor – 35,7 milioane lei

SURSA: Expert Forum/AEP

UNDE AU MERS BANII DIN SUBVENȚII ÎN 2024

presă

PSD – 98 de milioane de lei

PNL – 69 de milioane de lei

USR – 39 de milioane de lei

AUR – 21 de milioane de lei

sondaje de opinie

PNL – 6,2 milioane de lei

PSD – 9 milioane de lei

USR – 4,1 milioane de lei

AUR – nu a cheltuit bani pentru sondaje

SURSA: Expert Forum/AEP

Potrivit analizei Expert Forum, în anul 2024, Autoritatea Electorală Permanentă a transferat către partidele politice 386 de milioane de lei, dintre care 62 de milioane de lei în luna decembrie. Datele oficiale arată și câți bani au primit formațiunile politice: peste 152 de milioane de lei la PSD, 122 de milioane de lei la PNL, USR a primit 65 de milioane de lei, iar AUR puțin peste 35 de milioane de lei subvenție.

AUR, cele mai mici sume plătite către PRESĂ. PNL și PSD, sume uriașe pentru promovare

Aceleași date arată și cum au fost cheltuiți banii. Spre exemplu, pentru presă, din subvenție AUR a alocat cea mai mică sumă – 21 de milioane de lei, în timp ce USR a plătit 39 de milioane de lei, iar PSD și PNL sunt pe primele două locuri cu sume uriașe: 98 și 69 de milioane de lei. În privința sondajelor, datele arată că Alianța pentru Unirea Românilor nu a alocat fonduri pentru acest lucru. Iar în privința promovării prin panouri, PNL câștigă detașat.

Presa a scris că doar pentru trei luni liberalii au plătit aproximativ două milioane de euro pentru afișele cu Nicolae Ciucă, „un ostaș în slujba țării”.

Televiziunea fugarului Ghiță, beneficiara banilor de campanie pentru Victor Ponta

În privința sumelor rambursate de Autoritatea Electorală Permanentă, datele arată că USR s-a clasat pe locul al treilea. A decontat de la stat pentru campania Elenei Lasconi 16,5 milioane de lei. În comparație, AUR a primit înapoi doar 6,7 milioane de lei.

Datele AEP arată și că Victor Ponta, cel care s-a prezentat drept suveranist la alegerile prezidențiale din 2025, a încasat o sumă considerabilă de la stat. Raportul oficial publicat de Autoritatea Electorală Permanentă arată că statul i-a rambursat peste 34,5 milioane de lei. Televiziunea care i-a făcut campanie este cea a lui Sebastian Ghiță.

Realitatea Plus cere autorităților să prezinte public datele privind sumele alocate

Deși datele arată clar cum sunt împărțiți banii și ce sume au fost cheltuite pentru campanii, Realitatea PLUS este ținta unei campanii de denigrare. Mai precis, portavocile sistemului susțin că AUR ar fi virat ilegal fonduri către Televiziunea Poporului.

Postul nostru de televiziune face apel la autoritățile statului să facă lumină în acest caz și să verifice datele publice. Campania la care se face referire în articolul din presă nu a fost una gratuită: tarifele au fost făcute publice, iar strategia pentru campanie este decisă de fiecare formațiune politică.

Coincidență sau nu, atacurile la Realitatea PLUS și George Simion vin după dezvăluirile făcute despre banii sifonați de fugarul Sebastian Ghiță și Statul Paralel prin televiziunea sa și panourile de publicitate amplasate în București și în țară fără autorizație.