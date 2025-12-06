Campania electorală pentru alegerile locale parțiale, începută pe data de 22 noiembrie, s-a încheiat în această dimineață, la ora 7.00. AEP le solicită tuturor competitorilor să respecte prevederile legale și să înceteze orice acțiune de promovare electorală.

Potrivit calendarului electoral, campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică s-a încheiat în această dimineață, la ora 07:00.

”De la acest moment şi până la închiderea secţiilor de votare în ziua de 7 decembrie 2025, la ora 21:00, este interzisă continuarea propagandei electorale, prin orice mijloace şi în orice formă. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală, în vederea asigurării desfăşurării corecte şi transparente a procesului electoral”, transmie AEP.

Românii aleg noi conducători locali în 13 unităţi administrativ-teritoriale

Alegerile locale parţiale de duminică sunt organizate pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, a funcţiei de primar general al municipiului Bucureşti şi a unor funcţii de primar din 12 localităţi din ţară. Mandatele atribuite şi validate în urma scrutinului din 7 decembrie vor fi exercitate până la următoarele alegeri locale generale.

Votarea în cele 1.771 de secţii de votare organizate pentru acest scrutin începe duminică, la ora 07:00, şi se încheie la ora 21:00.

Datele privind prezenţa la vot vor putea fi vizualizate în timp real, odată cu deschiderea secţiilor de votare, prin afişarea pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente – https://prezenta.roaep.ro, pentru fiecare secţie de votare, a numărului de alegători care s-au prezentat la vot pe categorii de vârstă, mediu şi gen. Rezultatele înscrise în procesele-verbale întocmite de către birourile electorale ale secţiilor de votare vor putea fi consultate pe aceeaşi pagină, imediat după încheierea şi transmiterea digitală a acestora.

Ultimele pregătiri înainte de deschiderea secțiilor

Sâmbătă, are loc predarea următoarelor materiale electorale Biroului Electoral al secţiei de votare: un exemplar al listei electorale permanente; două exemplare ale copiei de pe lista electorală complementară; formularele listelor electorale suplimentare; buletinele de vot; ştampila de control; ştampilele cu menţiunea ”votat”; timbrele autocolante; orice alte tipizate şi materiale necesare votării.

Tot sâmbătă, până la ora 18.00, se solicită îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare.

Duminică se organizează alegeri locale parţiale în comuna Remetea, judeţul Bihor; comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani; comuna Marga, judeţul Caraş-Severin; comuna Dobromir, judeţul Constanţa; comuna Lumina, judeţul Constanţa;oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa; comuna Sopot, judeţul Dolj; comuna Valea Ciorii, judeţul Ialomiţa; comuna Vânători, judeţul Iaşi; comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş; comuna Şieu, judeţul Maramureş; comuna Cârţa, judeţul Sibiu.