Grupul rus Lukoil, vizat de sancțiuni dure din partea Washingtonului, a semnat un acord strategic cu gigantul american Carlyle Group pentru vânzarea majorității activelor sale externe. Tranzacția, evaluată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, depinde acum de unda verde a guvernului SUA.

Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat semnarea unui acord cu gigantul american de management al activelor, Carlyle Group, pentru vânzarea diviziei sale internaționale. Decizia vine ca un răspuns direct la sancțiunile impuse de Washington în contextul conflictului din Ucraina, Trezoreria SUA stabilind un termen limită strict, 28 februarie, pentru finalizarea portofoliului global al companiei.

Miza tranzacției: Divizia care controlează și activele din România

Obiectul acordului este LUKOIL International GmbH, entitatea care gestionează toate operațiunile externe ale grupului. Această divizie supraveghează active strategice de o importanță majoră, inclusiv rețelele de distribuție și unitățile de producție deținute de ruși în România.

Vânzarea este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, reprezentând cea mai mare parte a prezenței globale a Lukoil în afara granițelor Rusiei.

Acordul nu înseamnă că Lukiol nu poate negocia cu alții

Deși acordul cu Carlyle a fost semnat, Lukoil a precizat că înțelegerea nu are caracter exclusiv. Compania rusă continuă în paralel discuțiile și cu alți potențiali cumpărători, menținându-și opțiunile deschise pentru a respecta calendarul impus de autoritățile americane.

Finalizarea tranzacției depinde în totalitate de îndeplinirea unor condiții prealabile riguroase. Aprobările de reglementare, care înseamnă obținerea tuturor avizelor legale necesare, dar și avizul crucial din partea Biroului de Control al Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

O retragere forțată de reglementările internaționale

Într-un comunicat oficial, reprezentanții PJSC Lukoil au recunoscut că scoaterea la vânzare a filialei internaționale este o consecință directă a „măsurilor restrictive introduse de unele țări împotriva companiei”. Practic, blocajul financiar și operațional impus de Occident a făcut imposibilă menținerea acestor active sub control rusesc, forțând Lukoil să caute o ieșire rapidă de pe piața globală până la sfârșitul lunii februarie.