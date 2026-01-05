Călin Georgescu a lansat o serie de declarații dure la adresa guvernanților, acuzându-i că îi supun pe românii sărmani la „batjocură” prin biruri și taxe împovărătoare. Liderul suveranist a afirmat că nu mai poate tolera modul în care este tratată populația vulnerabilă, însă și-a exprimat totodată speranța că acțiunile recente ale președintelui Donald Trump în Venezuela vor readuce „ordinea firească” și în Europa.

VIDEO

„La mulți ani tuturor, le mulțumesc tuturor, mai ales pe vremea aceasta aspră. Suntem pe 5 ianuarie 2026, în ajunul Bobotezei, și suntem chemați la o întoarcere sinceră către Dumnezeu, către adevăr, către aproapele nostru. Să fie un an curat în sine, autentic, cu fapte, și în care iubirea, pacea și armonia să se vadă în felul în care ne purtăm unii cu alții. Adevărul să aducă bucurie acestei țări și, în special, copiilor ei și, prin puterea lui, să poată dărâma castele de nisip clădite pe lăcomie și trufie, pentru că astea nu sunt putere. Adevărata putere stă în compasiune, în milostenie, în grija față de semeni. Milostenia nu înseamnă doar bani, înseamnă o faptă bună sau orice faptă bună, începând cu o mângâiere, un cuvânt, o prezență în care poți ridica un suflet, pentru că, vedeți, pacea nu se construiește pe minciună și pe tăcere obținute prin frică și opresiune.

Nu voi fi niciodată corect politic cu cei care asupresc poporul român

Eu doresc pacea lui Dumnezeu în inimile românilor și o țară unită prin adevăr și dreptate, nu umilită — subliniez — prin austeritate nefondată. Nu voi fi corect politic niciodată cu cei care asupresc poporul român. Voi stați în lux și milioane de români stau sub limita supraviețuirii în țară. A spune acest adevăr nu e ură, e responsabilitate față de popor. Rămân alături total de cel sărac, neîndreptățit în această țară și nu voi negocia adevărul.

Ura lor, ura voastră la adresa poporului se vede în realitatea pe care o trăiesc românii zi de zi, pentru că prin minciună și aroganță și desconsiderare, disprețul față de suferință a devenit un mod de guvernare.

Alegerile, anulate pentru a nu ieși la iveală jaful din ultimele decenii

Și vă spun ceva esențial: anularea alegerilor nu a fost dreptate, a fost frica uriașă de a nu ieși la iveală jaful comis în 36 de ani și furtul minților — și va ieși la iveală.

Vedeți, acum 6 luni, la o emisiune cu Țuțea și Cristoiu, am spus că SUA se vor întoarce la doctrina Monroe și azi se confirmă asta prin documentul emis de Casa Albă și prin ceea ce s-a întâmplat în Venezuela zilele trecute, pentru că Trump — nu s-a știut asta — este un om de acțiune și care nu admite furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețeaua globalistă. Sigur, în plus, Caracas însemna centrul de mafie a drogurilor, dar teza principală o reprezintă furtul de alegeri și rețeaua globalistă care a acaparat o țară.

Doctrina Monroe, acțiunile lui Donald Trump și efectele geopolitice: „Azi Venezuela, mâine Europa”

Azi Venezuela, mâine Europa de Vest, de Est, înainte ca soarele să răsară. Cert este așa: în țara noastră, din banii românilor, ei cheltuiesc miliarde pe armament, pe un război care nu este și nu trebuie să fie al nostru, iar pe data de 23 decembrie anul trecut, în plină austeritate impusă, s-a decis să se trimită 50 de milioane de euro în afara granițelor, pentru Ucraina. Vedeți, cu 50 de milioane de euro se puteau sprijini oameni în această țară, copiii săraci, orfanii, suferinzii acestei țări.

Sunt peste 3,5 milioane de români care supraviețuiesc de la o zi la alta, 2,1 milioane de copii în risc de sărăcie și în excluziune socială. Sunt aproape 900 de mii de persoane cu dizabilități, dintre care 77 de mii de copii. Ei nu sunt cifre, sunt suflete. Sunt ai noștri și toți trebuie ajutați, iar într-o țară dreaptă, dacă se dorește a fi dreaptă, nu trebuie să existe niciun copil flămând sau abandonat. De aceea România este săracă — nu pentru că nu sunt oameni harnici și capabili, nu din lipsa lor, ci din cauza nedreptății uriașe care o copleșește ca țară.

Adevărul mântuiește și minciuna ucide, iar adevărul spus cu dragoste poate vindeca o națiune și o poate aduce din nou împreună, adică unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu”, a transmis Călin Georgescu în primul său mesaj din noul an.

––

Liderul suveranist s-a prezentat luni la controlul judiciar, data fiind modificată pentru că marți este zi liberă. În același timp, privirile sunt îndreptate spre judecătorii care urmează să decidă dacă măsura controlului judiciar va fi menținută sau ridicată.