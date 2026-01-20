Mesaj crucial la scurt timp după ce fermierii români au plecat la Strasbourg! După ce s-a prezentat la controlul judiciar, la Buftea, Călin Georgescu le-a amintit românilor că nu trebuie să se teamă, ci să se trezească din această stare de amorțeală care este întreținută prin manipulare de către sistem. Mai mult, președintele interzis i-a invitat pe oameni să i se alăture în Parcul Carol I pe 24 ianuarie cu ocazia săbătoririi a 167 de la Unirea Principatelor Române.

PRINCIPALELE DECLARAȚII

„Săptămâna trecută, am vorbit despre trei lucruri esențiale: că nu suntem singuri, că nu trebuie vorbim despre politică, ci despre conștiință și că, în mod special, nu trebuie să ne lăsăm conduși de ură și de frică.

Azi spun că am înțeles că mulți dintre noi simțim aceleași lucruri, că trăim experiențe de nedescris, că adevărul nu a fost spus, iar noi purtăm cu noi o oboseală adâncă și grea. Sunteți ținuți de prea mult timp într-o stare de dezamăgire, care a fost menținută de aceste mecanisme de manipulare. Și, practic, acest lucru trebuie să ne trezească și să înțelegem că nu trebuie să vă fie frică deloc.

Trebuie să înțelegeți că nu trebuie să vă fie frică deloc. Trebuie să avem o trezire în conștiință uriașă și să înțelegem că această trezire este simplă: nu ți se cere să faci nimic mai mult decât măsura acestui moment — ți se cere un singur lucru: responsabilitate personală. Să nu te mai minți și să nu te mai lași mințit.

Asta este singurul lucru pe care-l aveți de făcut toți. Aceste lucruri, ce par simple și mici, în aparență, sunt începutul marii renașteri.

Ne vedem și sâmbătă, 24 ianuarie, când este Ziua Principatelor Române, la ora 12:00, când voi depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol, pentru că fără trecut nu există nici prezent, nici viitor. Iar domnitorul Alexandru Ioan Cuza este începutul României. Nu trebuie să uităm că unirea se face prin unire,” a transmis Călin Georgescu.

Fostul candidat suveranist la președinția României a fost pus sub control judiciar pentru prima dată în ianuarie 2025, după ce autoritățile au anulat alegerile înaintea turului decisiv, în contextul în care Georgescu avea cele mai mari șanse să câștige.

Pe 21 ianuarie, la Curtea de Apel București, va avea loc o nouă etapă a procedurii de cameră preliminară în cel de-al doilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu, continuând astfel parcursul său juridic.

Procurorii au dispus anul trecut trimiterea în judecată a liderului suveranist și a altor 20 de persoane puse sub acuzare. În acest caz, Georgescu este pus sub acuzare pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Avocații spun că acuzațiile nu sunt susținute de probe concrete.

În rechizitoriu se redă de către procurori că s-ar fi încercat o așazisă lovitură de stat ce a fost pusă la cale de Călin Georgescu cu alte persoane întâlnirea de la Ciolpani, ori în acest caz, această discuție, cea mai importantă probă de la dosar care să susțină acuzațiile procurorilor, nu există. Mai mult, avocații lui Horațiu Potra spun că acesta ar fi fost presat în penitenciar pentru a da declarații mincinoase. Inclusiv acesta va fi adus de la penitenciarul rahova sub escorta forțelor speciale, potrivit Realitatea Plus.