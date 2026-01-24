Într-un discurs marcat de un puternic apel la conștiința națională și demnitate, Călin Georgescu s-a adresat mulțimii adunate de Ziua Unirii Principatelor în Parcul Carol din București, definind momentul de la 1859 nu doar ca un act politic, ci ca o „unire a voințelor” necesară și astăzi.

Georgescu a taxat dur actuala clasă politică, afirmând că românii au fost privați de identitate și dreptate, și a proclamat trezirea conștiinței naționale drept singura cale prin care poporul poate redeveni stăpân pe propriul destin.

„Vă întreb: nu sunteți obosiți de nedreptate? Istoria se scrie prin oameni care rămân drepți, ancorați în nădejde și dragoste. Ceea ce trăim astăzi s-a mai trăit. Atunci, salvarea a venit de la oameni drepți, care au pus temelia unor instituții izvorâte din decizii corecte. Cuza a unit nu doar teritorii, ci voințe. El a pus în centrul unui popor obosit încrederea.

Mă bucur enorm că suntem atât de mulți aici pentru a cinsti, cu tot sufletul nostru, și pentru a sărbători cei 167 de ani de la Unire. Vă mulțumesc din tot sufletul meu; știu cât de greu este să vii din diaspora sau din țară. Nu vă întreb cum sunteți, pentru că știu cum sunteți. Vă văd și vă simt. Sunteți obosiți de nedreptate și de muncă. V-au sărăcit de sine, nu doar de bani!

România nu duce lipsă de resurse și de oameni capabili, ci de adevărul care nu a fost spus până la capăt. Iar o națiune care se trezește în conștiință nu mai poate fi condusă de nimeni; ea devine stăpână pe propriul destin. Voi sunteți aceia! Cerem adevărul până la capăt. Mare este numele Sfintei Treimi!”, a declarat Călin Georgescu în fața susținătorilor din Parcul Carol.

Sursa: Realitatea de Bucuresti