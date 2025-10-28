Analiză financiară nemiloasă a lui Câciu – „Sper ca Guvernul să nu ajungă să se împrumute pentru a plăti dobânzile, pentru că ar fi chiar nepermis de grav”.

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu susține că Guvernul a pierdut până acum din fonduri europene 7 miliarde de euro și că este la o lună distanță de a mai pierde 900 de milioane de euro.

Adrian Câciu susține într-o postare pe Facebook, publicată marți, că deficitul la 9 luni arată rău.

„Cheltuielile primare nete au creștere nominală de peste 4% an la an, iar ținta asumată în fața Comisiei este de 2,8 %.

Ce nu vedeți în deficit sunt cheltuielile amânate la plată, dar pentru care există facturi în casă de cca 1% din PIB (atenție că astea se pun pe ESA, nu mai fugiți după fenta cu deficitul cash)! Veniturile fiscale nu arată grozav, chiar subperformează”.

TVA, mult sub inflație

„În special TVA-ul (mult sub inflație) și accizele. Nici la contribuții sociale nu e altfel.

Pe partea de cheltuieli, cel mai mare derapaj este la dobânzi, iar 80% din diferența nominală an la an este dată de plata în avans a dobânzilor pentru preschimbarea de titluri.

Câciu contrazice scenariile apocaliptice: Investițiile depășesc deficitul primar, lucrurile trebuie făcute atent, echilibrat

Este o cheltuială inutilă, circa 10 miliarde lei, care, chiar dacă este în afara cheltuielilor primare nete, este producătoare de cost de finanțare crescut”, arată fostul ministru al Finanțelor.

„Investițiile arată deplorabil”

El speră ca Guvernul să nu ajungă să se împrumute pentru a plăti dobânzile „pentru că ar fi chiar nepermis de grav”.

„Investițiile arată deplorabil. Doar 55% din programatul anual a fost realizat în primele 9 luni!

Din cauza amânărilor pe plata facturilor! Pentru a cosmetiza deficitul.

Din păcate amânările de facturi produc consecințe economice, stagnare și posibila recesiune”, adaugă Câciu.

7 miliarde deja pierdute

El spune că la câte fonduri europene a pierdut actualul guvern nici nu ai nevoie de sperietoarea suspendării: „7 miliarde euro deja pierdute în acest an.

Suntem la o lună distanță să mai pierdem 900 milioane euro (sume rotunjite). Un total de 7,9 miliarde euro. 2 autostrăzi!

Nu reformele sau lipsa lor au produs ce vă spun. Ci modul în care se face administrarea executivă curentă a țării”.