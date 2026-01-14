Bursa de Valori București (BVB) a debutat sub semnul optimismului în ședința de miercuri, majoritatea indicilor afișând creșteri constante la scurt timp după deschidere. În primele 40 de minute de tranzacționare, entuziasmul investitorilor s-a tradus printr-un rulaj de 10,41 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), confirmând un apetit ridicat pentru activele locale.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de miercuri, iar rulajul se cifra la 10,41 milioane de lei (2,04 milioane euro), după 40 de minute de la debutul şedinţei.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,61%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,59%, scrie Agerpres.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,52%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,55%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,32%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 1,71%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Biofarm (+4,4%), One United Properties (+3,41%) şi Artego (+2,86%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile AAGES (-2,04%), Purcari Wineries Public Company Limited (-1,34%) şi Compa (-1,27%).