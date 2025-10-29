Bursa de Valori București (BVB) a deschis, miercuri, în scădere pe majoritatea indicilor, iar rulajul se cifra la 9,39 de milioane de lei.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,10%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, era pe minus cu 0,11%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, se deprecia cu 0,07%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,16%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o creştere de 0,18%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, consemna o depreciere de 0,03%

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, era în scădere cu 0,05%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Armătura (+14,38%), Transelectrica (+6,40%) şi Romcab (+1,94%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Grupului Industrial Electrocontact (-12,96%), Vrancart (-5,02%) şi Aeta (-4,92%)