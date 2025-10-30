Joi, 25 octombrie – a patra şedinţă de tranzacţionare a săptămânii de la Bursa de Valori Bucureşti s-a încheiat cu o depreciere de 0,5% pentru indicele de referinţă BET, a două scădere la rând, după zece maxime istorice consecutive. „Sunt marcări de profituri”, spune reprezentantul unei casei de brokeraj.

BET-NG, unde sunt prezente companii de energie şi utilităţi, a pierdut 0,85%, iar BET-FI, care include fostele SIF-uri şi Fondul Proprietatea, a coborât cu 1,9%. Valoarea tranzacţiilor realizate cu toate instrumentele a ajuns la 71 mil. lei.

La ora 11:16, în sistemul BVB a fost înregistrată o tranzacţie specială DEALS cu 500.000 de acţiuni ale Băncii Transilvania (TLV). Titlurile au schimbat acţionarii la preţul de 27,94 lei per unitate, în creştere cu 0,07% faţă de şedinţa precedentă, într-o operaţiune de aproape 14 mil. lei.

De notat dinamicile înregistrate astăzi de OMV Petrom (-2,2%), Transport Trade Services (-1,6%), Romgaz (-1,6%), Transgaz (-1,9%), Sphera Franchise Group (-1%) şi MedLife (-0,9%). Evoluţia OMV Petrom vine după raportul trimestrial publicat ieri.