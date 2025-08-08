Începând cu 8 august 2025, toți retailerii din Bulgaria vor fi obligați să afișeze prețurile produselor atât în leva, cât și în euro, potrivit unei reglementări oficiale menite să pregătească țara pentru aderarea la zona euro la 1 ianuarie 2026, informează Novinite.

Măsura se aplică tuturor unităților comerciale, inclusiv magazinelor fizice și celor online, iar afișarea duală va fi obligatorie până la 8 august 2026. Prețurile trebuie să fie afișate clar și lizibil, unul lângă altul, cu același font, culoare și dimensiune, pentru a preveni dezinformarea clienților. Promoțiile trebuie marcate distinct, iar excepții sunt prevăzute doar pentru taxiuri, benzinării și vânzarea de țigări.

Retailerii au la dispoziție două luni, până pe 8 octombrie 2025, pentru a-și actualiza sistemele informatice. Conversia oficială este stabilită la 1 euro = 1,95583 leva.

În paralel, guvernul bulgar a extins măsurile anti-speculative până în august 2026, pentru a preveni creșteri artificiale de prețuri. Este interzisă orice majorare de prețuri până la finalul lui 2025, dacă nu există motive economice clare, iar autoritățile pot interveni direct fără aprobarea Parlamentului.

De asemenea, marile companii (cu cifră de afaceri anuală de peste 10 milioane de leva) vor fi obligate să publice săptămânal, până la ora 07:00, prețurile finale de vânzare pentru bunuri esențiale precum alimente, băuturi sau medicamente. Măsura a fost criticată de sectorul privat, care consideră noile cerințe restrictive și împovărătoare.

Autoritățile avertizează că orice tentativă de manipulare vizuală a prețurilor (cum ar fi evidențierea celor în euro cu culori diferite) poate induce clienții în eroare și va fi sancționată.

