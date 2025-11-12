Bulgaria dispune de provizii de benzină pentru aproximativ o lună și de motorină pentru mai mult de 50 de zile, a declarat marți președintele Agenției Rezervelor de Stat, Assen Asenov, citat de Reuters. Situația survine în contextul sancțiunilor americane aplicate companiei ruse Lukoil, care deține rafinăria Burgas – cea mai mare din țară – precum și cea mai mare parte a infrastructurii petroliere bulgare.

Luna trecută, Statele Unite și Marea Britanie au impus sancțiuni împotriva giganților energetici Lukoil și Rosneft, ca răspuns la continuarea invaziei ruse în Ucraina. Departamentul Trezoreriei SUA a acordat companiilor termen până la 21 noiembrie pentru a închide toate tranzacțiile cu Lukoil, fapt care a amplificat temerile legate de aprovizionarea cu combustibili în Bulgaria, înainte de iarnă.

Potrivit experților, o parte semnificativă a stocurilor bulgare de țiței și produse petroliere se află în alte state membre ale Uniunii Europene. „Aproximativ 50% din combustibili sunt depozitați în afara țării, ceea ce înseamnă că Guvernul trebuie să activeze rapid contractele de import”, a declarat Martin Vladimirov, director în cadrul Centrului pentru Studiul Democrației din Sofia.

Pentru a evita o criză energetică, autoritățile de la Sofia au interzis temporar exporturile de combustibili către alte state UE și au început inspecții stricte la rafinăria Burgas, deținută de Lukoil. Premierul Rosen Zhelyazkov a anunțat luni că sunt implementate măsuri de securitate suplimentare, inclusiv supraveghere militară și utilizarea unui sistem anti-drone în zona rafinăriei.

Guvernul bulgar a adoptat, de asemenea, modificări legislative care îi permit preluarea controlului asupra rafinăriei Burgas și eventual vânzarea acesteia unui nou proprietar, fără posibilitatea ca Lukoil să conteste decizia.

Bulgaria, care se pregătește să adopte moneda euro la 1 ianuarie 2026, se confruntă astfel cu una dintre cele mai tensionate perioade energetice din ultimii ani, încercând să-și asigure independența față de combustibilii proveniți din Rusia.

Sursa: Realitatea Financiara