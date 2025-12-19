Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu-Remus Moldovan, a anunțat, printr-un mesaj postat pe site-ul instituției pe care o conduce, suplimentarea bugetului CNAS.

Comunicatul integral:

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a primit astăzi o gură de oxigen din partea Guvernului.

Decizia premierului Ilie Bolojan de a aloca aproape 2 miliarde lei, din fondul de rezervă bugetară, pentru Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) reprezintă o nouă dovadă de responsabilitate față de nevoile acute ale sistemului public de sănătate.

Din această sumă, 964 milioane lei sunt direcționați către cheltuieli medicale – bunuri și servicii, ceea ce înseamnă un sprijin uriaș pentru CNAS, pentru că putem plăti toate medicamentele, cu și fără contribuție personală, și toate serviciile medicale, la zi.

În același timp, cu 1 miliard lei vom acoperi deficitul rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Aceasta este garanția că angajatorii care au plătit concediile medicale din fonduri proprii vor primi decontarea sumelor respective.

Vom ajunge astfel, în ceea ce privește plata concediilor medicale, de la o întârziere de trei ani (la nivelul anului trecut) la aproximativ șase luni.

Suplimentarea FNUASS, într-un context bugetar dificil, este cel mai puternic semnal că sănătatea românilor constituie prioritate guvernamentală.

Intervenția directă din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului asigură stabilitate în funcționarea sistemului public de sănătate, cu beneficii concrete atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical și spitale.

Nu a fost un an ușor pentru CNAS, însă am reușit să gestionăm fiecare etapă a demersului de eficientizare care privește domeniul sănătății prin buna colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor.

Îi mulțumesc premierului Ilie Bolojan pentru susținerea CNAS în sensul respectării angajamentului față de pacienți, de a asigura continuitate în furnizarea de servicii medicale esențiale, precum și față de toți cei care contribuie la bunul mers al mecanismului asigurărilor sociale de sănătate!

Hotărârea de Guvern nr. 1101, care vizează suplimentarea FNUASS, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1175/18.12.2025 și poate fi consultată urmând linkul: https://monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial–PI–1175–2025.html.”

Conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan

Președintele CNAS

Sursa: Realitatea Medicala