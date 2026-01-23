Administrația Ciucu trece la „măsuri nepopulare”: bilete STB mai scumpe și instituții comasate. Primarul General a confirmat joi seară că o creștere a prețului călătoriei este necesară pentru a susține sistemul de transport, în paralel cu o reorganizare drastică a instituțiilor aflate în subordinea Primăriei Capitalei.

Primarul General, Ciprian Ciucu, a anunțat joi seară declanșarea unui pachet de „măsuri nepopulare” menite să salveze bugetul Capitalei de la colaps. Edilul a declarat că „a ajuns cuțitul la os” și a confirmat că, cel mai probabil, prețul biletului STB va crește în perioada imediat următoare. Această decizie, pregătită deja printr-un studiu de suportabilitate, este asumată de Ciucu drept o necesitate politică și economică, în ciuda costurilor de imagine.

Instituțiile care „cheltuie bani pe prostii” luate în vizor

Dincolo de tarifele de transport, primarul vizează o restructurare dură a aparatului administrativ. La următoarea ședință a Consiliului General, va fi propusă închiderea unei prime serii de instituții publice care, în viziunea edilului, nu își mai justifică existența, dar consumă resurse masive pe chirii și mașini. Printre entitățile vizate pentru desființare se numără Centrul pentru Seniori, Centrul pentru Tineret, Expo Arte și Centrul Cultural Lumina, despre acesta din urmă Ciucu afirmând că a fost creat „special pentru cineva”.

Audit la STB și Termoenergetica: Suspiciuni de management defectuos

Situația financiară a marilor regii ale orașului este, de asemenea, sub lupă. Ciprian Ciucu a solicitat Consiliului General împuternicirea pentru a declanșa un audit amănunțit la STB și Termoenergetica.

„Nu-mi este clar ce se întâmplă acolo. Vrem să vedem pe ce se duc banii”, a punctat primarul, după ce săptămâna trecută a lansat o anchetă fiscală la STB, invocând o dublare bizară a costurilor de operare față de administrația anterioară.

Mai mult, edilul a avertizat că insolvența rămâne o opțiune dacă situația critică nu va fi redresată. Această criză survine după demiterea fostului director Adrian Criț, care încercase eliminarea rețelelor interne de fraudare, dar fusese înlăturat în urma unor negocieri salariale controversate între fostul viceprimar Stelian Bujduveanu și liderul de sindicat Vasile Petrariu.

Contextul scumpirilor: Ultima ajustare a avut loc în 2021

Ultima ajustare a prețului la STB a avut loc în 2021, când biletul a crescut de la 1,3 lei la 3 lei sub mandatul lui Nicușor Dan. Deși promisiunea de atunci era că scumpirea va aduce investiții, situația actuală este una paradoxală: deși flota a fost înnoită cu vehicule noi (tramvaie și autobuze care ar fi trebuit să scadă costurile de mentenanță), cheltuielile companiei au explodat. În paralel, Metrorex a crescut deja tariful la 5 lei de la 1 ianuarie 2025, moment în care „biletul unic” a încetat să mai fie funcțional.

