Zarurile au fost aruncate pentru Primăria Generală a Bucureștiului! Institutul de Cercetare Sociologică CURS-Avangarde a publicat primele date ale exit poll-ului de la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor. Potrivit estimărilor, Ciprian Ciucu, candidatul PNL, este câștigătorul serii, obținând prima poziție cu un avans considerabil.

Iată cum arată clasamentul pentru Primăria Capitalei:

Ciprian Ciucu (PNL): 32,7 % Daniel Băluță (PSD): 26,3% Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”): 20,2% Cătălin Drulă (USR): 12,8 % Ana Ciceală (SENS): 6,0 % Alții: 1,0%

Rezultatele indică o victorie importantă pentru liberali în Capitală, dar și o surpriză majoră pe locul trei, unde Anca Alexandrescu a reușit să obțină un scor de peste 20%, depășindu-l clar pe candidatul USR, Cătălin Drulă, care a strâns doar 12,8% din voturi.

Trebuie precizat că aceste cifre reprezintă estimările sociologice bazate pe declarațiile alegătorilor la ieșirea de la urne. Rezultatele oficiale și finale vor fi comunicate de autoritățile electorale pe măsură ce procesele-verbale din secțiile de votare vor fi numărate și centralizate în cursul nopții.