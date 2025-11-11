Autoritățile din Brașov, orașul considerat de mulți cel mai frumos din România, au activat, după o perioadă de probă, mai multe semafoare inteligente, care pot măsura viteza șoferilor.

Brașov, primul oraș care testează semafoarele inteligente. Se schimbă culoarea când șoferii depășesc limita legală

Semafoarele radar instalate pe o porțiune de peste un kilometru, la intersecțiile străzilor Lungă cu alte patru artere importante din Brașov, fac parte dintr-un proiect-pilot dedicat siguranței rutiere. Implementarea sistemului a întâmpinat însă mai multe dificultăți.

„Trebuie să ne asigurăm că detecţia aceasta se face suficient de devreme în aşa fel încât, şoferul să nu se trezească dintr-o dată cu culoarea roşie ci să existe timpul de frânare necesar, pentru ca acesta să oprească în siguranţă”, a declarat George Zaharia, resposabilul pentru semaforizare.

Şoferii care depăşesc limita legală de viteză sunt opriţi automat la roşu, timp de zece secunde. Dar sistemul îi afectează şi pe cei care circulă corect.

„Sistemul este făcut încât să ofere o siguranţă în trafic, ceea ce înseamnă că pentru fiecare şofer care circulă cu viteza peste limita legală se va acorda roşu pe întreaga direcţie, pe întreaga bucată, tronson a străzii”, a adăugat responsabilul.

„Radarele peste tot sunt eficiente dacă ne mai pune în ordine. Pot să fie utile, pentru că toată lumea trebuie să respecte viteza normală”, a spus un şofer din Braşov.

„Se mai disciplinează traficul, vor mai dispărea din cei care fug repede, dintre grăbiţi”, a completat alt conducător auto.

Sursa: Realitatea Financiara