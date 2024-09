Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, despre scenariul ca ca deficitul bugetar să treacă anul acesta de 8% din PIB că există acest risc din perspectiva veniturilor preconizate pe componenta de digitalizare şi amnistie fiscală. Mai precis, Boloș nu poate garanta 100% că încasările preconizate se vor realiza.

”Există acest risc pe care îl avem din perspectiva veniturilor pe care l-e-am cuprins în buget pe componenta de degitalizare şi amnistie fiscală. Nu cred că putem garanta sută la sută că aceste venituri, în întregime, se vor încasa la buget”, a spus ministrul despre scenariul depăşirii deficitului la peste 8% în acest an, scrie news.ro.

El a arătat că, dacă acest risc, parţial sau într-o mare măsură se va adeveri, ţinta Guvernului, de 6,9% este afectată.

”Noi, împreună cu ANAF, depunem toate diligenţele pentru ca toate veniturile, aşa cum au fost planificate şi aprobate în Guvern, să fie şi realizate. Nu a fost niciodată, în istoria bugetului României, să nu existe o doză de risc în implementarea veniturilor”, a completat ministrul.

Despre riscul să fie amendată România, pe fondul creşterii deficiului sau fondurile europene să fie tăiate, Boloş a dat asigurări că nu se pune problema de aşa ceva.

”Se pune problema cu ce ţintă de deficit bugetar pornim la drum pentru ajustarea fiscal-bugetară. Este extrem de important ca acest punct de pornire pentru 2025 şi ulterior până în 2031 să ne permită ajustarea în cei 7 ani de ajustare a deficitului şi în plus să menţinem nivelul datoriei publice sub 60% din PIB. Sunt două condiţionalităţi extrem de importante, şi anume 7 ani pentru a ajunge în ţinta de deficit bugetar de 3% şi a doua, pe tot acest parcurs să avem limita datoriei publice sub 60% din PIB”, a explicat ministrul Finanţelor.