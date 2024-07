Comisia Europeană cere imperios Guvernului Ciolacu să reducă din cheltuielile bugetare, însă Executivul nu prea are, dar nici nu vrea s-o facă, mai ales că este an electoral.

Nu va crește TVA! Am spus acest lucru, Coaliția de Guvernare a spus acest lucru, nu s-a pus în discuție creșterea cotei standard de TVA și, menționez încă o dată, rolul și rostul nostru este ca să identificăm acele tipuri de măsuri, pentru ca în cele din urmă să ajungem la o mai bună colectare, și nu prima dată să zicem „gata, creștem impozitele și taxele”, dar în spate noi avem o serie de disfuncționalități în sistemul fiscal, o serie de gap-uri (decalaje – n.red.) înregistrate la nivel de impozite și taxe. Este de datoria noastră ca aceste măsuri să le implementăm ca să producă roade și să ne protejăm mediul de afaceri și populația, pentru că avem o economie funcțională, avem un sistem de impozite și taxe foarte facil și avantajos la nivelul UE, și vorbesc aici de cota de impozit pe venit de 10%, de TVA de 19%, de impozitul pe profit de 16%. Acestea sunt avantaje competitive ale sistemului fiscal câștigate, care sunt pentru investitori, o pârghie de a atrage investitori, și a stimula atragerea de investitori pe termen lung”, a declarat Boloș la un post TV.