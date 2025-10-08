După ce a cerut concedieri și reduceri drastice de cheltuieli în primării, Guvernul Bolojan discută varianta unei derogări care să permită edililor să facă împrumuturi pentru a asigura alimentarea cu energie termică la iarnă. Cât ne costă această decizie haotică?

Căldură pe datorie în România

Este vorba despre un proiect de ordonanță de urgență care se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de mâine. O ordonanță care vine cu anumite derogări care le-ar permite primăriilor, care spre exemplu, au și calitatea de operator care asigură energia termică pe timpul iernii să se împrumute pentru a cumpăra combustibilii necesari pentru a asigura energia termică în iarna următoare și, de asemenea, permite primăriilor care au în subordine anumiți operatori care produc energie termică să le ofere acestora împrumuturi din același motiv: ca să poată achiziționa combustibilii pentru iarna următoare.

Totul în condițiile în care am văzut acele măsuri, acele tăieri făcute de Guvernul Bolojan, care nu le mai lăsa primarilor spațiu să facă anumite achiziții sau să facă anumite reparații. De aceea, a fost nevoie de aceste derogări, ca să le trimită să ia împrumuturi din care să poată să asigure încălzirea la iarnă.