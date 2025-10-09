Premierul Ilie Bolojan trece la amenințări directe către șefii din administrațiile locale care n-au virat către bugetul central banii strânși din reținerile sociale. „Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă pentru acest lucru”, le-a transmis șeful guvernului. Reacția vine pe fondul valului de critici din administrația locală față de ordonanța care a blocat practic decontarea multor servicii și lucrări.

„Săptămâna viitoare vom publica lista cu primăriile și consiliile județene care, în luna august, au înregistrat întârzieri la plată. Dacă nu plătești CAS sau CASS, dacă reții la sursă mai multe luni, ai o răspundere penală. Cred că vor înțelege că, dacă până acum Guvernul venea ca un pompier, nu se va mai întâmpla”, a afirmat șeful Executivului, la un post TV.

De altfel, Bolojan a estimat că, așa cum se întâmplă de mult timp, cheltuielile administrațiilor locale pe ultimele două luni ale anului ajung să subestimeze sumele. „Ne-am angajat la un deficit bugetar care este destul de strâns şi ar fi bine pentru ţara noastră ca, odată ce anunţăm nişte cifre, ele să fie respectate în aşa fel încât la finalul anului, deci peste câteva luni, să constatăm că această estimare este cât mai apropiată de realitate. Acest aspect ţine de credibilitatea ţării noastre, ţine de respectarea unor angajamente şi a unor prognoze. În condiţiile în care nu există o limitare a unor cheltuieli din administraţia locală, la nivelul cheltuielilor medii lunare, pe primele nouă luni ale anului, avem în lunile noiembrie şi decembrie un val de cheltuieli. Asta este o dovadă statistică pe care am probat-o în anii trecuţi, prin care, practic, aceste cheltuieli se dublează. Ele intră la deficitul de stat. Şi, practic, noi ne angajăm la nişte lucruri pe care nu le putem controla. Aceste prevederi vin să pună aceste plafoane şi s-a stabilit un plafon care înseamnă respectarea cheltuielilor medii plus 10%, care înseamnă că s-a luat în calcul partea de inflaţie care ar putea să influenţeze aceste cheltuieli”, a transmis premierul.

„Dacă am continua cu investițiile și cheltuielile cum sunt acum și nu am lua credite, nu am avea bani să plătim nici măcar un salariu din sectorul bugetar. Aceasta este realitatea”, a mai precizat Bolojan.

Joi, Guvernul a făcut un pas înapoi după valul uriaș de critici și haosul creat la nivelul administrațiilor locale de ordonanța care a blocat o serie de decontări pentru lucrări, deszăpeziri, ba chiar și eliberarea certificatelor de naștere și de deces.

„În ședința de Guvern, premierul a precizat că se intenționează modificarea acestei ordonanțe (OUG 52/2025 – n.r.) în viitoarea ședință de Guvern. Nu am detalii despre conținut. Ideea era să se facă o reevaluare din partea tuturor celor care consideră că sunt necesare modificări”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, într-un briefing de presă, la Palatul Victoria.

Decizia vine după ce primari din toată țara și din toate partidele, inclusiv PNL, condus de Ilie Bolojan, au semnalat haosul creat de ordonanța respectivă.