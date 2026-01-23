Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că eliminarea plafonării prețurilor la gaze, programată inițial pentru luna aprilie, nu este încă o certitudine.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că actualele scheme de protecție pentru gazele naturale au jucat un rol esențial în scăderea inflației, motiv pentru care Executivul analizează cu prudență pașii următori. Deși plafonarea expiră în primăvară, eliminarea ei nu este încă o certitudine, fiind evaluate în prezent diverse simulări de piață și impactul pe care o eventuală scumpire l-ar avea asupra indicelui prețurilor de consum.

Presiunea Bruxelles-ului și „formula tranzitorie” Misiunea Guvernului este însă una delicată, fiind condiționată de normele europene. Bolojan a recunoscut că actuala formulă de plafonare încalcă o directivă UE, motiv pentru care România se află deja sub riscul unei proceduri de infringement. „Nu o mai putem lungi foarte mult”, a avertizat premierul, precizând că marja de manevră se limitează la doar câteva luni, timp în care ar putea fi implementată o formulă de tranziție către piața liberă.

Decizie finală în maximum două săptămâni Pentru a evita incertitudinea și a permite pieței să se așeze, Executivul va tranșa situația în următoarele două săptămâni. Obiectivul este adoptarea unei decizii predictibile, anunțată din timp, astfel încât furnizorii și consumatorii să nu fie luați prin surprindere de schimbările ce vor surveni în luna aprilie.

„Nu este certă eliminarea plafonării, dar nici nu o putem lungi foarte mult, pentru că noi avem o procedură de infringement. Deci noi încălcăm o directivă europeană cu această formulă de plafonare și nu mai avem foarte mult timp, e vorba doar de nivel de luni, în care am mai putea să facem o anumită formulă tranzitorie. Trebuie să vedem cum vom gestiona lucrurile în perioada următoare. Cel mult într-o săptămână, două, vom lua o decizie pe baza analizelor care se fac, în așa fel încât să fie o decizie predictibilă cu câteva luni de zile înainte, în așa fel încât piața de gaz să poată să se așeze și să nu ajungem până foarte aproape de luna aprilie”, a declarat Ilie Bolojan.

