Premierul Ilie Bolojan continuă să-i sfideze pe românii de rând. Chiar în ziua în care zeci de mii de sindicaliști au ieșit în stradă, exasperați de măsurile de austeritate deja impuse de guvern, premierul ar fi luat decizia ca salariul minim pe economie să rămână înghețat, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Surse din guvern susțin că la întâlnirea sindicatelor cu premierul Bolojan s-a decis amânarea unei decizii privind salariul minim până la finalul lunii noiembrie, dar, de principiu, Guvernul și patronatele sunt pentru înghețarea acestuia la nivelul din 2025 și de-a lungul întregului an viitor.

Pentru contingentul de lucrători străini, partea patronală a cerut 150.000 lucrători în 2026, în timp ce sindicatele au susținut că și 50.000 este o cotă mare. Principala temere a sindicatelor este că, prin mărirea numărului de angajați străini, cărora li s-ar oferi condiții salariale mai modeste, s-ar pune presiune pe angajații autohtoni, arată Realitatea Plus.

În aceste condiții, premierul Bolojan a promis o variantă de compromis de 90.000, în timp ce propunerea Ministerului Muncii a fost ca acest contingent să scadă la 75.000.