Guvernul vine cu precizări după declarațiile premierul Ilie Bolojan și transmite că nu se are în vedere și nu se discută, în acest moment, o eventuală creștere a vârstei standard de pensionare. Șeful guvermului a afirmat luni seară, la postul public de televiziune, „că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare”.

Potrivit unui comunicat al Executivului, transmis marți dimineață, premierul s-a referit strict la eliminarea excepțiilor privind pensionarea anticipată în cazul categoriilor cu statut special, și nu la modificarea vârstei generale de pensionare.

În ciuda încercării guvernului de a sugera că Ilie Bolojan a fost greșit înțeles, șeful executivului s-a referit explicit la o creștere a vârstei generale de pensionare, folosind chiar această sintagmă.

„Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni (…) vor ieși la pensie peste 10 ani de zile, iar în spate vin generații de 200.000, și practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile, INCLUSIV în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste 10 ani.”

Reacțiile politice și sindicale nu au întârziat să apară, reprezentanții angajaților din sistemul public cerând clarificări suplimentare și garantarea stabilității sistemului de pensii.

