TVA ar putea crește la 24% în acest an! Este cel mai grav avertisment lansat de analiștii financiari. Potrivit acestora, măsura este avută în vedere pentru că majorarea impozitelor pe locuințe și mașini n-ar acoperi suma necesară pentru reducerea deficitul la ținta asumată de Ilie Bolojan. O nouă creștere fiscală ar duce însă la o explozie a prețurilor.

Măsura este avută în vedere pentru că, în acest moment, singurul efect major al austerității lui Ilie Bolojan a fost sărăcirea românilor de rând prin taxe și impozite, în timp ce o serie de măsuri care vizează reducerea cheltuielilor statului sunt blocate sau nu pot fi cuantificate.

În aceste condiții, se vorbește despre un nou plan de majorare a taxelor, potrivit Realitatea Plus.

PROGNOZĂ SUMBRĂ, TAXELE AR PUTEA CREȘTE DIN NOU

TVA

– cotă generală în prezent: 21%

– cotă redusă în prezent: 11% (alimente, medicamente, energie termică)

– prognoza analiștilor: majorare la 23%-24%

– rata inflației – 9,8%

– rata inflației în Uniunea Europeană – 2,5%

– prognoza pentru primele luni din 2026 – rata inflației – peste 9%

sursă: Realitatea Plus