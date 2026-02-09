Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre schimbările care vor afecta impozitarea proprietăților începând de anul viitor. Românii ar putea constata că nivelul impozitelor va crește din nou față de 2026, în contextul în care Guvernul are obligația de a aplica o nouă formulă de calcul bazată pe valoarea de piață a imobilelor.

„Noi nu mai puteam să mergem cu nivelul de impozitare pe care l-am avut. Avem un angajament să aplicăm, de la finalul acestui an, o cotă procentuală pe valoarea de piață a imobilelor, care e în curs de stabilire pe baza tranzacțiilor care se fac în toată țara“, a spus Ilie Bolojan în cadrul unui interviu tv.

Impozitele nu vor fi majorate prin procent, dar valoarea finală ar putea crește

Premierul a explicat că noua formulă nu presupune automat o majorare suplimentară, însă valoarea finală plătită de contribuabili ar putea fi apropiată de cea din 2026, deoarece baza de calcul se schimbă.

„Nu va însemna o nouă majorare, pentru că procentul pe care îl aplică localitățile va putea fi reglat la fiecare localitate, dar este adevărat că valoarea care se va plăti va fi apropiată de ceea ce se plătește anul acesta. Ăsta este un an de tranziție. Nu mai puteam să mergem în această formulă. Avem două posibilități. Fie facem o analiză în momentul de față să vedem care este impactul și unde sunt problemele și trebuie să luăm niște decizii. În mod cert, impozitele pe proprietate în administrația locală depind de mai mulți factori, care sunt foarte diferiți și nu pot fi integrați într-o formulă simplistă, pentru că depinzi de …“, a adăugat premierul.

Întrebarea care îi preocupă pe români: este suportabilă noua taxare?

Moderatorul emisiunii a ridicat problema impactului asupra populației: „E suportabil sau nu e suportabil? Sunt oameni în țara asta care nu-și mai pot plăti impozitele locale“.

Bolojan a recunoscut dificultățile cu care se confruntă o parte dintre contribuabili. „Cu siguranță sunt mulți oameni pentru care această creștere de impozite și orice fel de creștere a costului vieții, pentru că nu au venituri suficient de mari, le creează o presiune suplimentară. Dar subliniez, nu mai puteam“, a spus Ilie Bolojan.

2026, an de tranziție către noul sistem

Guvernul consideră că actuala formulă de impozitare nu mai poate fi menținută, iar 2026 este tratat ca un an de tranziție către un sistem bazat pe valori reale de piață. Autoritățile analizează în prezent impactul noilor reguli și diferențele dintre localități, pentru a stabili modul în care va fi aplicată cota procentuală începând cu 2027.

