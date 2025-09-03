Premierul Ilie Bolojan oferă un nou exemplu de cinism și lipsă de diplomație în comunicare, atunci când vine vorba despre măsurile de austeritate pe care intenționează să le aplice la nivelul administrațiilor locale din întreaga țară. Șeful guvernului a afirmat că, și fără 13.000 de angajați, activitatea în instituțiile statului s-ar desfășura „cel puțin la fel de bine”.

Invitat la „Europa FM”, șeful Guvernului a afirmat că la nivelul administrației ar fi nevoie ca 13 mii de angajați să fie puși pe liber, ceea ce reprezintă 10% din totalul numărului de funcționari, nu din cel al posturilor bugetate.

„Făcând o analiză, asta ar însemna o reducere de 10% a personalului din administrația publică locală. Având în vedere că sunt 130.000 de oameni care lucrează în aparatele proprii ale CJ-urilor și primăriilor, aceasta ar fi cifra (13.000 de disponibilizați – N.R.). Consider că dacă s-ar face această reducere s-ar constata că sistemul funcționează cel puțin la fel de bine ca și înainte.”

Chiar dacă a recunoscut că pot fi și unele erori în privința procentului de disponibilizați, Bolojan a precizat că pentru majoritatea primăriilor „calculul care este făcut este în proporție de 90% corect”.

Bolojan a mai afirmat că „orice leu economisit (în urma disponibilizărilor de personal – N.R.) înseamnă bani care se duc în investiții”.