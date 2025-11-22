Ilie Boloajn le dă o nouă lovitură românii săraci! Șoferii cu mașini vechi vor fi taxați cu până la 20%. Este noua măsură cu care Bolojan vrea să aducă bani la buget și să reducă poluarea, iar cei mai afectați sunt românii care nici nu-și pot permite să își schimbe mașina.

Noul impozit auto pentru anul 2026 va suferi modificări semnificative și va fi calculat în funcție de două condiții importante: puterea și gradul de poluare. Asta înseamnă că posesorii de autoturisme cu norma Euro 3 sau 4, în general cei cu venituri modeste sau cel mult medii, vor fi nevoiți să plătească sume mult majorate.

De exemplu, în cazul unei mașini cu o capacitate cilindrică de 1.600 de centimetri cubi, cu o normă de poluare Euro 3, impozitul auto va fi în anul 2026 de 240 de lei, în timp ce pentru o mașină cu norma Euro 6 taxa va fi de 200 de lei.

În cazul mașinilor cu motoare mai mari, de peste 2.000 de centimetri cubi, cu norma de poluare Euro 6, șoferii ar putea plăti în 2026 chiar și 850 de lei, față de 1.000 de lei cât este în prezent.

Pe de altă parte, posesorii de autoturisme electrice vor plăti o taxă simbolică, de 40 de lei pe an, potrivit Realitatea Plus.