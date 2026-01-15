Premierul Ilie Bolojan discută despre banii românilor. 

Discuții importante au loc joi dimineață la Palatul Victoria, unde Ilie Bolojan se întâlnește cu ministrul Dezvoltării și cu reprezentanți ai Ministerului Culturii pentru a stabili repartizarea bugetelor pe ministere. Se analizează în aceste ore cine va primi fonduri suplimentare și unde vor fi operate reduceri.

Un moment delicat va fi discuția privind bugetul Ministerului Educației, instituție pe care Bolojan o conduce în prezent și pentru care trebuie să decidă chiar el alocările financiare.

