Ilie Bolojan fuge din nou de întrebările jurnaliștilor și refuză să stea de vorbă cu ei după ce a ieșit de la sedința cu președinții Consiliilor Județene. 

