Premierul României, Ilie Bolojan, anunță, vineri, la ora 17:00, în direct la Realitatea PLUS, ce conține al doilea pachet fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, în care ar urma să fie incluse și mai multe măsuri menite să ducă la scăderea cheltuielilor publice.

UPDATE 17:25 – Trebuie să limităm eșalonările, avem arierate de zeci de miliarde. Nu știu cum de nu s-au văzut. Voi propune limitarea mandatelor pentru cei cu funcții de conducere și indicatori de performanță cuantificabili în toată țara. Unele societăți au fost protejate de cei care trebuiau să facă ordine. Am avut mereu controale formale. Avem nevoie de controlul prețurilor de transfer, iar fără oameni de specialitate nu îi poți face pe români să plătească la buget. De exemplu, avem încasări de 2%, deși își propuseseră să ajungă la cel puțin 50%. Avem nevoie de controale integrate pentru combaterea evaziunii și a celor care închid ochii.

UPDATE 17:23 – Înainte de a majora taxe era bine să încasăm mult mai bine. NU o putem face de pe azi pe mâine. Pentru a combate munca la negru, dar ai nevoie de indicatori de performanță la cei care controlează. E nevoie de digitalizarea ANAF. E o poveste fără sfârșit, pentru că dacă avem digitalizare, vedem și unde se generează pierderile.

UPDATE 17:22 – În fiecare an, statul subvenționează cu miliarde de lei firme precum CRR. CFR obține numa 20% din bani din venituri proprii. În Europa funcționează cu cel mult 30% subvenții, în Marea Britanie nu există. E simplu să stai cu salarii mari și să aștepți să-ți dea Guvernul bani pentru că s-au terminat.

UPDATE 17:09 – Aceste măsuri au fost menite să testăm piețele și Ecofin. Am avut o poziție pozitivă, a doua zi am lansat o emisiune de bonduri, practic pentru a ne împrumuta și am văzut o perspectivă bună a piețelor față de România. Toate titlurile scoase la vânzare au fost subscris, am reușit să ne împrumutăm la dobânzi mai mici, adică economii de peste 200 de milioane de euro în următorii 14 ani numai din dobânzi. Agențiile de rating au apreciat acest pachet fiscal. Importantă este disciplina financiară și evitarea măsurilor populiste. Dacă vom continua cu risipă, probabilitatea să revenim într-o situație complicată, iar atunci măsurile vor fi mai dureroase. Un pachet important este reforma companiilor unde acționar majoritar e statul. Vrem pierderi mai mici la aceste companii, la o mai bună calitate a serviciilor, sume mai marei pe care statul le poate investi. Vom asigura transparența acestor companii și vom publica toate datele. De asemenea, vom iniția indicatori de performanță. Asta pentru că toate funcționează pe bază de contracte, dar cu indicatori de performanță care sunt doar formali. Adică, dacă ți-ai făcut ședințele și bifezi ceva, ți-ai făcut indicatorii. Aceștia sunt cât mai jos posibili. Nu există indicatori de reducere a subvenției pentru companiile aflate în pagubă. Vom plafona indemnizațiile. S-au instalat la anumite salarii iar mai apoi, pe fondul unei legislații slabe, am constat că pute avea până la 3 salarii pe ramură, după încă 3 salarii variabile, au ajuns la maxim, dar nu se vede și în rezultate. Au abuzat de lege. E nevoie de creșterea eficienței acestor companii. E nevoie de reducere subvenții, reducere număr angajați profiturile suplimentare să revină statului. E nevoie de reducerea pierderilor și închiderea societăților. Vom modifica legislația astfel încât AMEPIP să nu mai gestioneze 1.400 de societăți, iar numărul lor să fie de cel mult 200. Sunt unele companii unde sunt mai mulți directori decât angajați. Fiecare ban pe care îl pierdem prin proasta administrare a acestor active înseamnă găuri de miliarde de euro. Această lege va avea incidență în viitor. Sper să nu intrăm în război cu conducerile acestor firme. Este un grup de lucru format pentru acest pachet de măsuri, condus de domnul Anastasiu și format din ministerele de Finanțe sau Economie.