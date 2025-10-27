Guvernul se reunește azi, de la ora 16:00, în ședință extraordinară, pentru a valida modificările aduse la reforma administrației locale, după ce mai mulți edili din toată țara au acuzat blocarea primăriilor.

Ședința are loc după ce partenerii de Coaliție de la PSD au criticat lentoarea cu care Guvernul tratează modificările unor prevederi din OUG 52, așa cum au sugerat edilii și alți oficiali din administrațiile locale.

Proiectul, în forma inițială, a stârnit furia primarilor, inclusiv a celor din PNL. Pe lângă blocajul unor activități și decontări, social-democrații au acuzat și Ministerul Finanțelor de ipocrizie, pentru că a cerut să fie exceptat de la măsuri pe care chiar el le-a elaborat sau verificat.

INFORMAŢIE DE PRESĂ

privind proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței

Guvernului României din 27 octombrie 2025



I. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare implementării Fondului pentru modernizare

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea mandatării Ministerului Finanțelor să cumpere un număr de 1.280.000 acțiuni deținute de Fundația Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare S.A.

Grindeanu îi dă de gol pe Bolojan și Nazare cu OUG pe austeritatea în primării: Trebuia să se întâmple doar pentru fraieri?! – VIDEO