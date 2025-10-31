Atacuri fără precedent în actuala coaliție. Premierul Bolojan face tot ce îi stă în putere să își pună colegii de partid să atace PSD, în timp ce și el lansează acuzații grave la adresa lui Sorin Grindeanu. De această dată, se leagă de instituțiile de stat care sunt coordonate de PSD. Cu alte cuvinte, sesizează nereguli precum salariile dublate pentru directori, dar nu face nimic concret.

Noile atacuri ale lui Ilie Bolojan riscă să amplifice conflictul în Coaliție, într-un moment în care este aproape evident că șeful guvernului și al PNL încearcă pe orice cale să-i provoace pe partenerii social-democrați.

Ilie Bolojan se leagă acum de o serie de instituții, autorități și companii aflate în subordinea unor ministere conduse de PSD, cum ar fi ROMATSA sau Administrația Canalelor Navigabile.

În aceste instituții, semnalează premierul, directorii și-au dublat salariile, ajungând astfel să câștige lunar chiar și 20.000 de euro, venituri pe care nu le pot justifica prin performanța la locul de muncă. Bolojan a pasat miniștrilor de resort responsabilitatea pentru acest fel de situații, invocând contractele prost făcute, motiv pentru care el nu poate face nimic, fiind legat de mâni.

Șeful executivului nu a remarcat însă nicio problemă în ministere conduse de reziști, așa cum este cel al Economiei cu toate că ministrul Radu Miruță este vizat de o serie de controverse legate de schimbarea managerilor de la SALROM sau de conflictul cu managerii din turism.

Rezistul Miruță, acuzat că ar fi forțat demiterea conducerii SALROM pentru a permite privatizarea resurselor de sare și grafit