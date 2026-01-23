Premierul Ilie Bolojan a declarat că două treimi dintre primăriile din România au nevoie urgentă de restructurare, deoarece aparatul administrativ supradimensionat consumă resurse în detrimentul investițiilor esențiale. Șeful Executivului susține că edilii nu ar fi ținut cont de solicitările Guvernului și mențin în continuare scheme de personal mult prea încărcate.

„Sunt peste 700 de primării care au personalul cu noua grilă, mai mic. Celelalte au un personal supradimensionat. Sunt costuri pe care toți românii le plătesc”, a spus Bolojan într-un interviu la postul național de radio.

Șeful Guvernului a subliniat că banii publici ar trebui direcționați către infrastructură și servicii esențiale, nu către menținerea unor structuri administrative ineficiente. „În loc să avem drumuri sau servicii de sănătate mai bune, nu putem să le avem, că sunt folosiți banii în altă parte”.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fromaniaactualitati%2Fvideos%2F878116024925162%2F&show_text=true&width=560&t=0

Bolojan a anunțat că măsurile de reducere a personalului vor fi parte a unui pachet legislativ mai amplu, care va include și măsuri de relansare economică. „Trebuie să ne asigurăm că reducem posibilitățile ca oamenii apți de muncă să iasă din câmpul muncii. E nevoie să stimulăm munca, să penalizăm nemunca. Doar cei care lucrează duc România în spate”, a declarat acesta.

Premierul a adăugat că România trebuie să își crească producția în sectorul energetic și să își regândească politicile economice pentru a face față provocărilor demografice și bugetare.