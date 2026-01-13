Premierul Ilie Bolojan menține temerile militarilor și polițiștilor privind majorarea vârstei de pensionare. Într-o intervenție la postul public de televiziune, șeful Guvernului a afirmat că se caută tot soiul de soluții, oarecum similare cu cele aplicate în cazul pensiilor magistraților și că speră ca modificările să fie operate chiar anul acesta.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă există o discuție în Guvern pentru mărirea vârstei de pensionare și pentru militari și polițiști. Premierul a afirmat că „aceasta este o realitate care privește și aceste categorii, iar aici controlul cheltuielilor nu-l faci prin reduceri de personal, pentru că este un deficit de personal, ci controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun-simț.”

„Cei care astăzi au vârste de pensionare și se pot pensiona li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină actualele drepturi, indiferent când lucrează. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie, că nu ne ajută deloc. Nici pe ei nu-i ajută și nici pe noi. Ăsta e un element de bază”, a declarat Bolojan la TVR.

Pe de altă parte, premierul a declarat că majorarea vârstei de pensionare în structurile de ordine publică trebuie făcută diferențiat, în funcție de specificul activității.

„Una este să stai în pază la o instituție, la un sediu de instituție, de dimineața până seara, fără să ai niciun fel de probleme, fără să depui efort, și poți să faci asta fără niciun fel de probleme până la 65 de ani. Și alta este să fii în fața Guvernului sau la un meci, sau într-o situație tensionată, unde trebuie să ai o forță fizică, unde ai echipamentul pe tine. Și atunci, în cazul unui jandarm, cei care sunt, într-adevăr, în aceste brigăzi mobile, trebuie să le găsim o formulă de pensionare mai repede”, a explicat premierul.

Întrebat când s-ar putea face aceste modificări, Ilie Bolojan a spus: „Cu cât se fac mai repede, cu atât se fac mai bine. Cred că în acest an.”