O nouă măsură semnată de Ilie Bolojan provoacă indignare în rândul primarilor din întreaga țară. Deși prezentată ca o simplă reformă administrativă, Ordonanța 52/2025 are efecte inclusiv eliberarea certificatelor de naștere și deces, Blocajul s-a produs pentru că guvernul a interzice autorităților locale să achiziționeze formularele speciale în acest sens.

Pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România (AMR), primarii ș-aui exprimă nemulțumirea față de această decizie pe care o consideră cinică și ruptă de realitate, potrivit Mediafax.

Într-o intervenție la Culisele Statului Paralel, primarul Slatinei, Mario De Mezzo, a afirmat că a rămas surprins că Ilie Bolojan fost primar și președinte de consiliu județean, nu a observat și stopat o astfel de măsură.

„OUG-ul a fost pusă în transparență, noi primarii am sesizat probleme, iar în ședința de guvern dl. ministru Nazare a venit și a citit 10 minute de amendamente pe care, evident, nu le-au înțeles. Amendamentele au trecut și, după aceea ne-au lovit, făcându-ne pe noi, primarii, să înțelegem impactul acestei OUG. Este faptul că funcționarii din ministere nu înțeleg administrația locală”, a explicat De Mezzo.

Blocajul a apărut pentru că cerficatele de naștere și de deces erau trecute la un articol din capitolul furnituri de birou, a căror achiziție a fost interizsă.

AMR cere modificarea ordonanței

AMR a transmis ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, o propunere de modificare a OUG 25/2025, prin care solicită eliminarea restricțiilor financiare privind reparațiile curente, consultanța, studiile și contribuțiile la lucrări și servicii publice de interes local.

