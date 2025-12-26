Guvernul a aprobat în ultima ședință din acest an, o serie de hotărâri prin care alocă peste 980 de milioane de lei din fondul de rezervă, pentru suplimentarea bugetelor mai multor instituții. Surpriza vine din distribuția banilor: cele mai mari sume merg către ministere conduse de USR.

Cum au fost împărțiți banii

Potrivit hotărârilor adoptate de Executiv, suplimentările sunt următoarele:

Ministerul Energiei – peste 473,2 milioane lei

– peste Ministerul Mediului – peste 203 milioane lei

– peste Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – 200 milioane lei

– ANSVSA – 101,7 milioane lei

– Societatea Română de Radiodifuziune – 6 milioane lei

În total, suma depășește 980 de milioane de lei, toți provenind din fondul de rezervă al Guvernului, potrivit Realitatea Plus.

Decizia vine în plină dezbatere privind construcția bugetului pentru anul viitor, în care mai multe ministere – inclusiv Educația – ar urma să primească alocări reduse.