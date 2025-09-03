Începând cu data de 3 septembrie, Bogdan Mîndrescu preia funcția de director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), pentru un mandat de patru ani. Numirea sa a fost făcută de Consiliul de Administrație, la propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, în urma unei proceduri de selecție derulate conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Procesul a fost realizat transparent, cu sprijinul unui expert independent specializat în recrutarea pentru poziții de top management.

Mîndrescu revine astfel la conducerea CNAB, după ce a mai ocupat aceeași funcție în perioada aprilie 2017 – februarie 2018. În timpul mandatului precedent, acesta a coordonat implementarea unor proiecte importante pentru Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional București-Băneasa, precum modernizarea pistei principale de decolare/aterizare, reparații la căile de rulare și platformele de parcare a aeronavelor, optimizarea fluxurilor de pasageri, modernizarea controlului de securitate și lărgirea drumurilor de acces.