Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus joi, în ședința de Guvern, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexul Energetic Oltenia pe parcursul anului 2026.

Potrivit declarației publicate pe pagina sa de Facebook, ministrul a precizat că a inițiat și promovat acest demers, l-a transmis spre avizare și a susținut includerea sa pe agenda Executivului.

„Astăzi am propus, în ședința de Guvern, Memorandumul privind menținerea tichetelor de masă pentru toți angajații Complexului Energetic Oltenia. Am inițiat acest demers, l-am promovat, l-am transmis la avizare și am susținut oportunitatea includerii lui pe agenda Guvernului. Din punctul meu de vedere, este un pas necesar și firesc, în contextul în care, în cele mai geroase zile din această iarnă, ne-am bazat pe producția de la CE Oltenia pentru a susține Sistemul Energetic Național”, a transmis ministrul.

 

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentCând justiția funcționează, baronii sunt puși la punct. Avocatul Vlad Toba îl învinge pe Gutău, primarul din Râmnicu Vâlcea, chiar la el acasă
Articolul următorCifra de afaceri din industrie a crescut cu 3,2% în 2025, susținută de avansul industriei extractive și prelucrătoare

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau