Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în funcţie de rezultatele anchetei privind explozia dintr-un bloc din cartierul Rahova, ministerul pe care îl conduce va propune modificări legislative pentru a evita situaţiile în care firmele responsabile de intervenţii la sesizările privind scurgerile de gaze „îşi pasează vina”.

„Nu putem să vedem cum mor oamenii în case, fără să fie vinovaţi, din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba la timp sau care a fost indolent şi a spus că merge şi aşa”, a afirmat Ivan, la un post de televiziune.

Ministrul a subliniat că actuala legislaţie prevede paşi clari în cazul scurgerilor de gaze, inclusiv procese verbale şi documentaţii foto, însă ancheta trebuie să stabilească cine a greşit şi de ce. Potrivit acestuia, „cheia” cazului este persoana care a decis reluarea livrării gazelor, deşi reţeaua fusese sigilată anterior.

Ivan a precizat că Ministerul Energiei, deşi nu are competenţe directe în astfel de cazuri, îşi asumă o responsabilitate morală şi colaborează cu specialişti pentru a analiza situaţia. „La final, voi veni cu o propunere de modificare a legislaţiei, dacă va fi cazul, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete”, a spus ministrul.

În prezent, anchetatorii verifică apelurile la 112 şi la dispeceratul de gaze, pentru a stabili cine a ignorat avertismentele privind scurgerile înainte de explozie.