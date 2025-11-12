Blocul Național Sindical (BNS) organizează miercuri, 12 noiembrie 2025, un protest în București împotriva măsurilor de austeritate și a politicilor guvernamentale care afectează puterea de cumpărare a salariaților din România.​

Sursa: Realitatea Financiara

Articolul precedentTeleviziunea poporului, sabotată din nou. Telespectatorii din diaspora semnalează probleme cu semnalul Realitatea PLUS
Articolul următorComisia Europeană cere mărirea salariului minim, Bolojan se opune. Explicația premierului, halucinantă

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Numele tau