„Blocul Naţional Sindical (BNS) organizează miercuri, 12 noiembrie 2025, începând cu ora 10.00, un miting de protest în Piaţa Victoriei din Bucureşti, urmat de un marş până la Piaţa Constituţiei, cu opriri simbolice în faţa principalelor instituţii responsabile pentru politicile economice şi sociale ale ţării.

Protestul are loc în faţa unui context economic şi social tot mai apăsător pentru salariaţii din România. Sub sloganul «Guvernaţi şi pentru noi! Nu doar pentru voi!», BNS cere Guvernului României măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare şi pentru îmbunătăţirea vieţii lucrătorilor! Este momentul să reacţionăm uniţi împotriva scăderii puterii de cumpărare şi a politicilor anti-salariaţi promovate de guvernanţi. Lucrătorii sunt din nou sacrificaţii de serviciu — deşi muncim mai mult, suntem tot mai săraci! Sărăcirea populaţiei a devenit politică de stat”, au transmis sindicaliştii.

Mitingul va începe la ora 10:00 în Piața Victoriei, fiind urmat de un marș până la Piața Constituției, cu opriri simbolice în fața principalelor instituții responsabile pentru politicile economice și sociale ale țării. Printre instituțiile vizate se numără Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Energiei, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și Ministerul Mediului.​

Sub sloganul „Guvernați și pentru noi! Nu doar pentru voi!”, sindicaliștii solicită Guvernului României măsuri urgente pentru oprirea scăderii puterii de cumpărare și pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale lucrătorilor. Printre principalele revendicări se regăsesc:​

– Stoparea politicilor guvernamentale ce alimentează inflația și protejarea veniturilor lucrătorilor;

– Creșterea salariului minim pe economie;

– Negocieri colective reale și extinse;

– Stoparea reformelor din sectorul bugetar bazate pe tăieri de salarii și posturi; dezbateri transparente cu partenerii sociali;

– Reducerea fiscalității pe muncă și combaterea evaziunii fiscale ca prioritate zero;

– Demararea unui program amplu de investiții publice în infrastructură, transport, agricultură, industrie alimentară, sănătate, cultură și cercetare, precum și scheme de ajutor de stat pentru sectoare industriale cheie pentru România (industria de automobile, industria de apărare, industria navală).​

În ultimele luni, Guvernul României a adoptat două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, care au inclus creșterea TVA, majorarea unor accize și impunerea CASS pentru mai multe categorii de persoane anterior scutite. Totodată, se ia în calcul înghețarea salariului minim pentru anul viitor, iar reforma administrației publice ar putea duce la disponibilizări în sectorul public.​

Acțiunea de miercuri vine după ce, la sfârșitul lunii octombrie, marile confederații sindicale au organizat proteste în Piața Victoriei, unde mii de angajați din instituțiile publice au contestat politicile guvernamentale adoptate sub conducerea premierului Ilie Bolojan.

