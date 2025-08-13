Banca Națională a României estimează că rata anuală a inflației va ajunge la 7,9% la finalul trimestrului II din 2026 și va continua să scadă până la 2,7% la sfârșitul trimestrului II din 2027, potrivit Raportului trimestrial asupra inflației, ediția august 2025.

Proiecția ia în calcul impactul încheierii schemei de plafonare a prețurilor la energie electrică și al pachetului de consolidare fiscală. Creșterea tarifelor la electricitate din iulie 2025 și majorarea TVA și a accizelor din august 2025 vor genera fiecare câte două puncte procentuale în plus la inflație, efecte ce se vor resimți timp de un an.

BNR estimează o rată de 8,8% la finalul lui 2025, de 3% în decembrie 2026 și de 2,7% la orizontul proiecției. Comparativ cu raportul din mai, prognoza pentru sfârșitul acestui an este mai mare cu 4,2 puncte procentuale, pe fondul creșterii taxelor indirecte și al subestimării anterioare a efectului scumpirii energiei.

Instituția atrage atenția că balanța riscurilor rămâne orientată în sens ascendent, din cauza incertitudinilor privind prețurile administrate, în special la gaze, și a posibilității adoptării unor noi măsuri fiscale.

Sursa: Realitatea Financiara

