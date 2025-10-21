Banca Națională a României (BNR) a decis luni să păstreze dobânda de politică monetară la 6,5%, semnal clar că ratele bancare nu vor crește, dar nici nu se vor reduce prea curând. Dobânda-cheie, nivelul de referință pentru costul creditelor și al depozitelor, influențează direct ratele plătite de populație și firme.

Decizia BNR reflectă o strategie de prudență în contextul unei inflații încă ridicate, care a urcat în vară până la aproape 10%, peste așteptările analiștilor. Banca centrală explică faptul că această creștere are cauze temporare, precum scumpirea energiei după eliminarea plafonării prețului la electricitate (de la 1 iulie 2025) și majorarea TVA și a accizelor (de la 1 august 2025).

„Efectele sunt tranzitorii și se vor estompa până în 2026, când inflația ar putea coborî spre 3%”, arată Consiliul de Administrație al BNR.

Instituția estimează că procesul de reducere a inflației va începe treptat chiar din ultimele luni ale acestui an, odată cu temperarea scumpirilor la energie și taxe. În același timp, economia României dă semne de încetinire, motiv pentru care o nouă creștere a dobânzii ar fi afectat activitatea economică.

„Menținerea dobânzii ajută la stabilitatea prețurilor, fără a frâna relansarea economiei”, a precizat BNR.

Rata anuală a inflației s-a menținut la 9,9% în septembrie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani. Scumpirile au fost determinate în special de produsele nealimentare și de servicii, în timp ce prețurile alimentelor au crescut mai lent.

BNR a menținut și celelalte instrumente monetare neschimbate: 7,5% dobânda pentru creditele acordate băncilor comerciale și 5,5% pentru depozitele constituite la BNR.

Concluzia băncii centrale este clară: nu va relaxa politica monetară până când inflația nu va scădea consistent, dar nici nu va înăspri condițiile, pentru a proteja economia aflată într-o perioadă de echilibru fragil.